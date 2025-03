Ein verspannter Nacken stört den ganzen Körper!

Nach einem langen Arbeitstag, anstrengenden Arbeiten am PC oder mühsamen Diskussionen spüren Sie es spätestens am Abend auf der Couch: Schmerzhafte Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich! Gleichzeitig macht sich ein dumpfes, unangenehmes Gefühl im Kopf breit, denn auch hier kündigen sich bereits Beschwerden an.