Abgängiger Wanderer suchte Schutz in Berghütte

Ein 53-jähriger Mann wollte am Mittwoch den Stallersattel in Winklern überqueren, kehrte von seiner Bergtour aber nicht mehr zurück. Sein 41-jähriger Schwiegersohn schlug daraufhin Alarm. „Der 53-Jährige war auf seinem Mobiltelefon nämlich nicht mehr erreichbar“, so die Polizei. Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Und sie folgten den Fußspuren, die vom Fahrzeug in Richtung Kolmitzen, bei Wnklern, bergwärts führten.