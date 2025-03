Zu lauter Jubel! ÖSV-Hoffnung drohte Rausschmiss

Riesentorlauf in Zukunft ein Thema

Aktuell schuftet der Lavanttaler – der sich ja beim Training in Kitzbühel das Kreuzband riss – am Comeback und wird im Herbst wieder angreifen. Für die kommende Saison sind die Ziele hochgesteckt: Olympia in Cortina! „Wenn man da ist, will man auch gleich eine Medaille“, grinst Felix, der sich für die Zukunft neben dem Super G und der Abfahrt auch den Riesentorlauf warm hält. „Marco Odermatt packt drei Disziplinen, wieso nicht auch ich?“