„Ich finde das Hintreten auf Porsche furchtbar“

Was die lieben Nachbarn so treiben, bleibt einem selten verborgen. Vor allem dann nicht, wenn große bauliche Veränderungen anstehen. Doris Rüggeberg erfuhr von den neuesten Bauplänen ihres Nachbarn, Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche (81), jüngst aus der Zeitung. Wobei, so jung waren die Pläne zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr.