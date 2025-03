Frau mit ihren Nacktfotos zu Hotel-Sex erpresst

Schwarze Strümpfe und ÖBB-Gutscheine gefordert

Nach einigem Hin und Her lautete seine Forderung: 400 Euro in ÖBB-Gutscheinen und sie solle „in schwarzen Strümpfen“ in einem Innsbrucker Innenstadthotel für ein Stelldichein erscheinen. Er wolle – wie „großzügig“ – sogar das Zimmer zahlen. Derart in die Enge getrieben, verständigte die Tirolerin die Polizei, die den korpulenten Mann beim Treffpunkt festnahm.