Nur drei Pleiten – dennoch flog Feldhofer raus!

So brutal ist das Profigeschäft. Als Ferdl Feldhofer in Brügge andockte, hing der Klub schwer angeschlagen in den Seilen. Unter dem Steirer begann das Werkl wieder zu laufen: In den ersten sieben Partien unter seiner Regie blieb der Abstiegskandidat ungeschlagen, der beste Start eines Cercle-Trainers seit rund 60 Jahren. Zudem schaffte man in der Conference League sensationell den Sprung in das Achtelfinale.