VW e-Up: Warum nicht einfach das Original kaufen?

Karosserie und Innenraum: Anders als die Verbrennermodelle des VW Up gab es die bei der Konzeption des Kleinstwagens mit entwickelte E-Version ausschließlich als Fünftürer. Die Außenmaße unterscheiden sich nicht. Auch der elektrische Up kommt auf eine Länge von 3,54 Metern. Optisch fallen die Unterschiede zwischen Stromern und Verbrennern gering aus. Der Kühlergrill des e-Up ist geschlossen und das Cockpit ist dem Antrieb mit Anzeigen etwa für die Reichweite angepasst. Das Lenkrad lässt sich in der Höhe, nicht aber in der Tiefe einstellen. Das Platzangebot vorne ist gut, hinten klassentypisch eingeschränkt. Das Kofferraumvolumen variiert zwischen 195 und 795 Litern.