Handydieb McIlroy setzte seinen Raubzug fort

Der nächste Golfprofi, der am legendären Inselgrün der 17. Spielbahn des TPC Sawgrass scheiterte! Der US-Amerikaner J.J. Spaun spielte im auf Montag gelegten Stechen der Players Championship in Ponte Vedra Beach seinen Abschlag ins Wasser. Am Ende brauchte er für das Par drei sechs Schläge.