Frust im Herren-Lager: „Ist nicht unser Anspruch!“

Kein Podestplatz, geschweige denn ein Sieg – auch das zweite Wochenende in Norwegen war für Österreichs Herren keine Reise wert, nach den Speedfahrern in Kvitfjell setzte es auch für die Techniker in Hafjell eine bittere Enttäuschung. „Das war sicher nicht das, was wir uns erhofft haben“, murrt Alpindirektor Herbert Mandl. Der von daheim aus mitverfolgte, wie die Zahl der Herren-Rennen ohne österreichischen Sieg auf 40 (!) anwuchs. Womit der Negativrekord aus dem Jahr 1987 von 44 noch in dieser Saison egalisiert werden, diese Marke beim Weltcupfinale im kalifornischen Sun Valley fallen könnte. „Klar ist es mühsam, immer wieder die Fragen danach zu bekommen“, gibt Mandl zu. „Aber Siege kann man nicht erzwingen, die müssen passieren.“