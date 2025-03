Ruanda beendet Beziehungen zu Belgien

Kritik aus Belgien

Der belgische Außenminister Maxime Prevot kritisierte den Abbruch der Beziehungen als „unverhältnismäßig“ und Zeichen, dass Ruanda im Fall von Meinungsverschiedenheiten nicht an einem Dialog interessiert sei. Die Ausweisung der Diplomaten werde man mit nämlichem Schritt in Bezug auf die ruandesischen Diplomaten in Belgien beantworten.