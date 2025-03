Hier steht die Fußball-Welt derzeit völlig Kopf!

„Die Nummer eins in Linz sind wir!“ Was bisher selbst nach Derby-Pleiten für LASK gegolten hatte, gerät langsam ins Wanken. Grund dafür ist mit dem FC Blau-Weiß der Klub, dessen Vorgänger der LASK einst ausradiert hatte, den es selbst nie geben hätten sollen, der aber nun statt LASK in der Meisterrunde steht.