Österreich verpasst 2. Sensation gegen Deutschland

Zwei Tage nach dem 26:26 in Wien verlor die ÖHB-Auswahl am Samstag in Hannover vor über 10.000 Zuschauern mit 26:31 (14:16). Nach der ersten Niederlage in der Quali bleibt die Equipe von Ales Pajovic in der Gruppe 7 mit vier Zählern Zweiter hinter den nun fix für die EM qualifizierten Deutschen (7). Dahinter rangieren die Schweiz (3) und die Türkei (0).