Unsere Handballer feiern Sensation gegen Deutsche

Österreichs Handball-Männer haben die Überraschung in der Qualifikation für die EM 2026 perfekt gemacht. In Wien-Kagran rang Rot-Weiß-Rot am Donnerstag Deutschland vor frenetischem Publikum ein 26:26-(11:13)-Remis ab, lieferte gegen den Favoriten eine herausragende kämpferischen Leistung ab und weckte die Lust auf das Gastspiel am Samstag in Hannover.