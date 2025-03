„Kampf um Mordor“ beim Billa Praterstern?

Immer mehr Österreicher fahren mit dem Zug. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass sie sich alle mehr oder weniger lang an mindestens einem der 1.031 Bahnhöfe und Haltestellen in ganz Österreich aufhalten müssen. Je nach Ort kann das ein komfortables oder eher unbehagliches Erlebnis sein. Und wie das in der heutigen Zeit so ist, machen die Besucher ihrem Ärger (falls vorhanden) vor allem über Online-Kommentare Luft. Das zeigt auch eine Analyse von insgesamt 19.449 Google-Bewertungen zu 131 ÖBB-Bahnhöfen in den 20 größten Städten.