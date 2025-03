Kaiser: „Hast du mich denn ein bisschen lieb?“

Als eines davon mag der letzte Brief des Monarchen an seine gute Freundin gelten, den er am 4. April 1915 schrieb: „Gott erhalte und beschütze Sie mir in diesen schweren Zeiten und erhalte mir Ihre Freundschaft“. Schreibt man so seiner Ehefrau? Die Zeiten, in denen sich die Ehepaare des Kaiserhauses gesiezt haben, waren seit dem 18. Jahrhundert vorbei.