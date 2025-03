Herzogin Meghan verspricht ehrliche Geständnisse

Doch was steckt wirklich hinter Meghans neuem Business-Talk?

Die Frau von Prinz Harry möchte sich in dem Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen unterhalten. In offenen Gesprächen sollen die Powerfrauen ihre Erfolgsgeschichten teilen – inklusive Insider-Tipps, harter Rückschläge und natürlich Meghans eigene Erfahrungen beim Aufbau ihres neuesten Geschäftsunternehmens As ever. Startschuss ist am 8. April. Meghan verspricht: „Ich bin so stolz auf das, was wir erschaffen, und die ehrlichen Gespräche, die ich mit anderen Gründerinnen führe.“