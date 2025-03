36 WM-Titel! Diesen Rekord hüpft ihm keiner nach

Seit 18 Jahren ist Toni Bou sowohl im Trail GP als auch im X-Trail unschlagbar. In beiden Disziplinen führt er seit 2007 eine einmalige Erfolgsserie, die er weder unterbrechen noch beenden will. „Wir freuen uns sehr, mit Toni seinen 37. Weltmeistertitel feiern zu können“, erklärt Mario Mempör, Veranstalter des Hallen-X-Trail in der Arena Nova, „trotzdem gibt es für den Superstar keine Sonderbehandlung. Die Hindernisse werden für alle Teilnehmer eine große Herausforderung darstellen.“