ÖVP trauert um ehemaligen Nationalratsabgeordneten

Betroffen vom Tod des einstigen, langjährigen Nationalratsabgeordneten zeigte sich auch Ingrid Korosec, die Präsidentin der ÖVP Senioren: „Er war ein engagierter, inhaltlich versierter und kompromissfähiger Politiker.“ Das habe er in all seinen Funktionen – etwa Obmann des ÖAAB Wien, stellvertretender ÖVP-Klubobmann und Generalsekretär des Europarates – bewiesen. „Ich spreche seiner Familie mein aufrichtiges Beileid aus“, so Korosec.