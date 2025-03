Der Millionenregen ist Rapid heute (fast) egal

Trotz der aktuellen (Liga-)Krise, der Unruhe im Verein – heute (18.45 Uhr, live auf Canal plus) hat Rapid eine historische Chance! Die Hütteldorfer können erstmals seit 1996 wieder in ein europäisches Viertelfinale einziehen. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League in Banja Luka reicht gegen den FC Borac jeder Heimsieg. Und wieder winkt ein Millionenregen...