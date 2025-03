Alle Bayern hüpfen – doch was macht Leroy Sane?

In der 52. Spielminute war es Harry Kane, der am Dienstagabend den neuerlichen Sieg der Münchner einleitete, Alphonso Davies machte knapp 20 Minuten später den Deckel drauf. Nach dem 3:0 im Hinspiel wiesen die Bayern den deutschen Meister also auch auswärts mit 2:0 in die Schranken.