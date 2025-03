Frontalkollision mit Lkw in Vorarlberg

Ein schwerer Crash hat sich in der Gemeinde Nüziders zugetragen: Dort war am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Autofahrer (48) auf der L193 in Richtung Ludesch unterwegs. Schließlich wollte er links in den Kuhbrückweg abbiegen und ordnete sich auch auf der entsprechenden Spur ein.