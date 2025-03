„Das war so ziemlich der absolute Tiefpunkt!“

„Der zweite Platz in Val d’Isère war sicher mein Highlight“, blickt Patrick Feurstein vor den letzten zwei Saison-Riesentorläufen auf den Winter 2024/ 25 zurück. Am 14. Dezember hatten ihm auf der legendären „Face de Bellevarde“-Piste in den französischen Alpen gerade einmal acht Hundertstel auf Marco Odermatt (Sz) gefehlt – kein anderer ÖSV-Herr war bislang in dieser Saison knapper an einem Sieg dran.