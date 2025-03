Eurofighter-Festakt heizt Nachfolge-Debatte neu an

20.000 Eurofighter-Flugstunden ohne gröberen Schäden an Mensch und Maschine waren gestern, Dienstag, der Anlass für eine zünftige Hangar-Party mit Blasmusik und Gulasch am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Doch während am Himmel zwei Eurofighter ihre Runden zogen, kreisten die Gespräche am Boden längst um die Nachfolgersuche.