Kein dauerhafter Einsatz der Eurofighter in Linz

Flugzeugspotter und Militärfans drückten ihre Nasen gegen den Maschendrahtzaun, um einen Blick auf die Düsenjäger zu erhaschen: Für drei Tage verlegte das Heer eine Eurofighter-Alarmrotte von Zeltweg nach Linz – wir berichteten. Grund dafür: Weil es in der Steiermark zu wenig Personal für den Betrieb der Jets gibt, griff man auf die Mannschaften im Fliegerhorst Vogler in Hörsching zurück, wo am Wochenende eine Bereitschaft im Dienst ist.