Dragons und Milleniumdancers drehten in Wien auf

Auch in den anderen Altersklassen führte kein Weg an den Dragons vorbei. Die „Grün-Goldenen” schickten in acht Cheersport-Kategorien Teams auf die Matte – und gewannen alle acht Titel. Dieser totale Triumph gelang auch den Milleniumdancers. Österreichs erfolgreichster Performance-Cheer-Verein eroberte unter anderem Gold in den Kategorien Senior bzw. Junior Double Pom, blieb am Ende ebenfalls mit allen Formationen ungeschlagen. „Die Landesmeisterschaft war unsere erste Meisterschaft der Saison“, so eine zufriedene „MD“-Athletin und -Trainerin Anna Kiss. „Wir haben uns sehr intensiv vorbereitet. Es hat viel Spaß gemacht, dem Publikum unsere Performances zu zeigen. Wir sind sehr stolz darauf.“