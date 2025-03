In den Ausfalls-Reigen mischt sich ein Lichtblick

Am 20. März beginnt für Österreich mit dem Play-off-Heimspiel in der Nations League gegen Serbien das so wichtige Länderspieljahr 2025 – im Retourmatch am 23. März in Belgrad soll der Wiederaufstieg in die A-Liga fixiert werden. Teamchef Ralf Rangnick gibt am Dienstag den Kader bekannt – ein zuletzt Verletzter steht vor dem Comeback.