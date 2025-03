Nach heftigem Sturz: Todes-Drama um Ski-Juwel!

Italienischen Medienberichten zufolge stürzte Degli Uomini am Samstag beim Einfahren am Rande von Regionalmeisterschaften am Monte Zoncolan. Dabei soll der 18-Jährige nach einem 40-Meter-Sprung in den Fangnetzen gelandet sein und sich dabei gleich mehrere Beinbrüche und eine Hand-Fraktur zugezogen haben.