Wegen Adresse: OBS bringt Wiener zur Verzweiflung

Bereits im September hat sich Frau S. an die Ombudsfrau gewandt, weil ihr eine Klärung mit dem Beitragsservice nicht gelungen war. Schuld an der Misere ist eine sogenannte Ident-Adresse. Das bedeutet: Ein und dieselbe Wohnung hat zwei verschiedene Adressbezeichnungen. In diesem Fall, weil die Gemeinde Wien Straßennamen geändert hat.