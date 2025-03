Sepp Straka: Das schaffte noch kein Österreicher

Diese Woche wartet mit der Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida gleich das nächste große Jahres-Highlight. Straka reist jedenfalls in Topform an, im Vorjahr war er hier 16., 2022 belegte der ÖGV-Golfer Rang neun. Der Bewerb im TPC Sawgrass, der zum sogenannten Florida Swing gehört, ist mit 25 Mio. Dollar das am höchsten dotierte PGA-Turnier abseits des Tour-Finales in Atlanta.