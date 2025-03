Straka hält nun schon bei 21,6 Millionen Dollar!

Österreichs Golf-Fans lieben Sepp Straka. Woche für Woche glänzt er in einer absoluten Weltsportart in der besten Liga der Welt. In Orlando beendete der 31-Jährige das mit 20 Millionen Dollar Preisgeld dotierte Mega-Event mit einer 69er-Runde (drei unter Par). In den Jahren zuvor hatte der Wiener auf dem extrem schweren Platz nie etwas gerissen. Heuer ist ihm auch im Arnold Palmer´s Bay Hill Club und Lodge der Knopf aufgegangen.