Hofmann: „ … und dann ist es losgegangen“

Hofmann: Nach Verhaftung „ist es losgegangen“

Hofmann meinte nach dem Spiel im Sky-Interview: „Das ist mit Sicherheit nicht das, was wir alle im Stadion sehen wollen. Man hätte die Situation auch anders lösen können von beiden Seiten. Es gab eine Verhaftung und dann ist es losgegangen“, erklärte der Deutsche und meinte außerdem: „Es macht keinen Sinn, darüber zu reden, wer was gemacht hat. Ich glaube beide Seiten, auch unsere Fans hätten die Situation anders lösen können. Am Ende gehören immer zwei Seiten dazu.“