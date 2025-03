Hartberg gegen Rapid – ab 17 Uhr LIVE

Als Intermezzo zwischen dem Achtelfinale der Fußball-Conference-League kämpft Rapid um die endgültige Fixierung eines Platzes in der Bundesliga-Meistergruppe. Die Hütteldorfer gastieren heute in Hartberg, ein Sieg würde unabhängig von allen anderen Ergebnissen endgültig alle Zweifel an einer Teilnahme am oberen Play-off beseitigen. Allerdings gilt es, drei Tage nach dem 1:1 bei Borac und vier Tage vor dem Retourmatch gegen die Bosnier den Fokus zu finden.