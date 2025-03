Bei den NÖ-Landwirten bleibt ÖVP klar die Nummer 1

Fünf Listen traten an

Erstmals musste der Bauernbund diesmal gegen vier Konkurrenzlisten antreten. Die Unabhängigen Bauern erreichten 9,81 Prozent (3 Mandate), die Freiheitlichen (FB) kamen auf 4,88 Prozent und 1 Mandat. Die SPÖ-Bauern mit 2,19 Prozent sowie die Grünen Bäuerinnen und Bauern (GBB) mit 1,11 Prozent scheiterten an der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in die Vollversammlung der Kammer.