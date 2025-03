Oedt-Trainer: „Herr Grad wird wohl sehr böse sein“

Tabellenführer FC Hertha Wels unterlag in Weiz mit 1:3, Noch-Verfolger und Chaos-Klub Leoben Gleisdorf 1:2. Der Tabellendritte WAC II spielte gegen Vöcklamarkt daheim 1:1, der Vierte Wallern musste bei der heimstarken Union Gurten beim 0:1 Federn lassen. Besonders heftig wurde es aber für ASKÖ Oedt. Die Trauner lagen auf heimischer Anlage gegen Rieds Amateure bereits 0:3 zurück, schlitterten am Ende gar in ein 2:6-Debakel.