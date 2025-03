Brandgefahr: Trockenheit hält Österreich in Atem

Früher als üblich: Waldbrandverordnungen in Kraft

In mehreren Bezirken, darunter Baden und Mödling in Niederösterreich, sind bereits Waldbrandverordnungen in Kraft, informierte Günter Huemer, diensthabender Offizier des Landesfeuerwehrkommandos. Auch in Oberösterreich wird die Verordnung ab Montag in fünf Bezirken gelten – und das in diesem Jahr deutlich früher als üblich. Ein deutliches Zeichen dafür, wie ernst die Lage in diesem heißen Frühling ist.