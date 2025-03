Gefahr für Waldbrände steigt, Feuerwehr rüstet auf

Feuerwehr hat dazugelernt

Die Tiroler Einsatzkräfte haben in den vergangenen Jahren für die besonderen Herausforderungen im alpinen Gelände aufgerüstet. Initialzündung war der verheerende Brand auf dem Hochmahdkopf bei Absam im März 2014. Mehr als 50 Hektar Gebirgs- und Schutzwald wurden damals vernichtet. „Wir haben seither technisch und informell viel dazugelernt und sind in Österreich Vorreiter“, sagt Staudacher und nennt als Beispiel immer detailliertere Lagepläne, die bei Einsätzen wertvolle Zeit bringen. „Jeder Weg, jede noch so kleine Brücke ist dort vermerkt. Wir wissen, wo welches Fahrzeug hinkommt.“