Ausbreitung des Waldbrands in NÖ vorerst gestoppt

Brandbekämpfung herausfordernd

In der Nacht auf Sonntag war eine Brandwache eingerichtet worden. Für den Nachmittag wurde laut Huber wieder stärkerer Wind vorhergesagt, was die Situation noch einmal verschärfen könnte. Das steile Gelände erschwere die Arbeit der Feuerwehrleute zusätzlich. Er rechne jedenfalls nicht mit einem „Brand aus“ vor Montag, so Huber.