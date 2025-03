Wegen Trennungsvorhaben: Mann droht Frau mit Tod

Beziehungsdrama in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Ein 37-Jähriger soll am Samstagvoirmittag seine Partnerin mit dem Tod bedroht haben, falls sie ihn verlässt, und sie gewaltsam am Gehen gehindert haben. Die Frau wies Verletzungen im Gesicht auf, der Verdächtige wurde festgenommen.