Klopp entschuldigt sich wegen Mane bei BVB-Fans

Bei Klopps Auftritt auf der Bühne ging‘s um Spieler, der er als Trainer gerne verpflichtet hätte, es aber nicht schaffte oder damals auch nicht wollte. Sofort kam ihm ein Ex-Salzburger in den Sinn: Sadio Mane. „Es sind ein paar Dortmund-Fans hier“, leitete Klopp ein: „Bei denen muss ich mich entschuldigen, dass ich Sadio Mane nicht nach Dortmund geholt habe.“ Das wäre wohl möglich gewesen, als der nunmehr 33-jährige Wüsten-Legionär von Salzburg 2014 wegging. Allerdings zu Southampton in die Premier League. Und eben nicht nach Dortmund. Das scheint Klopp, damals noch BVB-Coach, heute noch zu wurmen. „Erst als wir dann zu Liverpool geholt haben, habe ich mir gedacht: Oh, das ist sehr viel Geld für einen Burschen, den ich drei Jahre zuvor in Dortmund haben hätte können.“