Wien: Öffi-Bus fährt Beleuchtungsmast nieder

Auto lag nach Überschlag am Dach

Indes kam es auch am Donnerstagnachmittag zu einem spektakulären Unfall. Als die Berufsfeuerwehr gegen 15.30 Uhr am Unfallort in der Döblinger Sandgasse ankam, lag ein Subaru mitten auf der Straße am Dach. Die beiden Insassen dürften soweit unverletzt geblieben sein, der Lenker konnte sich allerdings nicht wirklich erinnern, was passiert war. Bei dem Überschlag beschädigte der Unfallbolide auch zwei geparkte Autos. Betriebsmittel wurden gesichert, die Linie 38A konnte kurzfristig allerdings nicht verkehren.