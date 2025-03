Kyrgios muss aufgeben – und bricht in Tränen aus

Hinter der Zukunft des früheren Wimbledon-Finalisten Nick Kyrgios steht ein großes Fragezeichen. Der 29-jährige Australier musste in der ersten Runde des Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp beim Stand von 6:7(7),0:3 aufgeben – und brach in Tränen aus. Grund war einmal mehr sein angeschlagenes rechtes Handgelenk.