„Das war’s!“ Mayer hat Entscheidung getroffen

Der Triple-Olympiasieger hatte sich in den vergangenen Wochen als Vorläufer versucht, etwa beim Europacup in Zauchensee oder bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm. Seitdem wurde immer wieder über ein Comeback des 34-Jährigen, der 2022 in Bormio völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, spekuliert.