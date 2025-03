Wolfgang „Fifi“ Pissecker: Auf den Hund gekommen

„Ich wohne in Perchtoldsdorf und meine Nachbarin ist die Schauspielerin Caroline Frank“, so Pissecker zur „Krone“, „während Corona waren ihre Kinder krank, ihr Mann nicht da und sie überfordert. Also habe ich ihr das Gassigehen abgenommen. Gundi und ich haben uns beschnuppert und es hat gepasst.“ Aus dem einmaligen Spaziergang wurde eine zeitlose Freundschaft. „Damals sagte ich Caroline, ich hole Gundi morgen wieder ab – das ist jetzt fünf Jahre her und wenn möglich, bin ich mit ihr täglich in den Weinbergen unterwegs.“ Wenn es schnell gehen muss, reicht eine halbe Stunde. Hat Pissecker mehr Zeit zur Verfügung, schreiten die beiden bis zum „Salzstanglwirt“, seinem Lieblingslokal. „Da sind wir manchmal bis zu drei Stunden unterwegs.“