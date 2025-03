Es ist doch alles eine Frage des Vertrauens

Vertrauen Sie der Politik? Vertrauen Sie Ihrem Chef? Vertrauen Sie mir? Es sind große Fragen, die Moderatorin Lori Baldwin in einer poetischen Tirade bei der Eröffnung des heurigen Elevate Festivals im Grazer Orpheum in den Raum wirft. Freilich sind es keine neuen Fragen, seit Jahren herrscht (neben oder wegen all der anderen Krisen) eine Vertrauenskrise – und genau dieser will sich das heurige Elevate mit dem Motto „Trust Issues“ zuwenden.