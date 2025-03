„Beide Spiele hätten auch anders ausgehen können“

Kapitän erwartet hartes Spiel

Schon am Donnerstag geht es in Linz (19.30 Uhr, live bei Puls24) weiter, könnte der erste „Matchpuck“ für Samstag geholt werden. „Wir haben zwei wichtige Schritte gemacht, aber das Spiel in Linz wird ein ganz hartes werden“, weiß Kapitän Manuel Ganahl. „Sie werden alles in die Waagschale werfen, wir müssen uns gut erholen, die richtigen Schlüsse ziehen, aber im Prinzip so weitermachen.“