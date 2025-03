Salzburg und Graz99ers im Viertelfinale 2:0 voran!

Der Meister setzte sich am Dienstag auswärts gegen Fehervar mit 1:0 durch, die Steirer besiegten die Black Wings Linz zu Hause mit 3:2 in der zweiten Verlängerung. Der VSV schaffte mit einem 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen HCB Südtirol den 1:1-Gleichstand in der „Best Of Seven“-Serie. Der KAC kassierte mit einem 0:3 beim HC Pustertal den Ausgleich.