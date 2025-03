ÖSV-Weltcupasse kommen zu WM-Test ins Montafon

„Ich habe die Bilder und Videos von der Piste in Gargellen gesehen und es sieht wirklich mega genial aus“, schwärmt Carmen Kainz. Die Steirerin, die sich in der vorigen Saison die Europacupgesamtwertung holen konnte und aktuell ihre erste Weltcupsaison bestreitet, wird am Wochenende bei den EC-Rennen in Gargellen – die als erste Testläufe für die FIS Freestyle, Freeski und Snowboard-WM 2027 dienen – zur „Lokalmatadorin“.