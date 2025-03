Brandpredigt gegen „Homo-Fahne“ und für Trump

Satanische Fahne

Außerdem zog der steirische Krawall-Pfarrer gegen die „sechsfarbige Fahne“ („Ich sag bewusst nicht Regenbogenfahne, das Wort ist zu schön, das gehört uns“) vom Leder: Sie sei satanisch, weil das marianische Blau fehle, hänge aber bei uns an Regierungsgebäuden. Nicht minder „irre“ sei der „Gender-Wahn“, in dem Europa versinke, so Ibounigg. Selbst auf der Diözesan-Homepage könne man mehrere Geschlechter ankreuzen, schilderte der verärgerte Priester: „Es ist unglaublich!“