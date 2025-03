Razzia lässt Geheim-Hotel in Zinshaus auffliegen

Früh aufstehen gehört im „Referat Kontrolle Kurzzeitvermietung“ bei der Wiener Baupolizei zum Beruf: Kurz nach Sonnenaufgang beginnt die Razzia in einem Zinshaus in der Leopoldstadt. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man dort auf Gäste trifft, die die Wohnungen über Buchungsplattformen wie AirBnB und booking.com gemietet haben. Schon beim Öffnen der Türe wissen Referatsleiter Günter Nast und seine Mitarbeiterin Maryam Dogan: Sie haben einen Volltreffer gelandet.