CSU stellt „knallharte“ Koalitionsbedingung an SPD

„Wir werden eine gute Koalition nur machen können, wenn wir die Migrationsfrage grundlegend angehen und einen knallharten Kurs fahren an der Stelle“, tönte CSU-Chef Markus Söder beim politischen Aschermittwoch in Passau unter Applaus des Publikums. „Ohne eine Änderung gibt es keinen Segen für eine Koalition“, hieß es in Richtung der Sozialdemokraten. Die CSU werde darüber „beinhart“ verhandeln. Söder bekräftigte, es gehe um eine Begrenzung „illegaler Migration“, nicht aber einer Zuwanderung in Arbeit.